"Ростов" отдал Григорьева в аренду "Оренбургу"

Нападающий "Ростова" Максим Григорьев продолжит свою карьеру в "Оренбурге", сообщает пресс-служба донского клуба. Соглашение между сторонами подписано на правах аренды до завершения этого сезона.

В этом сезоне Григорьев провел семь матчей в составе "Ростова", выходя в основном на замену. Результативными действиями форвард не отметился. Игрок является воспитанником "Спартака". Полноценный контракт с "Ростовом" он подписал летом 2016 года, а до этого два сезона выступал на правах аренды, будучи на контракте в "Локомотиве".