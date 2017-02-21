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"Ростов" отдал Григорьева в аренду "Оренбургу"

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Нападающий "Ростова" Максим Григорьев продолжит свою карьеру в "Оренбурге", сообщает пресс-служба донского клуба. Соглашение между сторонами подписано на правах аренды до завершения этого сезона.

В этом сезоне Григорьев провел семь матчей в составе "Ростова", выходя в основном на замену. Результативными действиями форвард не отметился. Игрок является воспитанником "Спартака". Полноценный контракт с "Ростовом" он подписал летом 2016 года, а до этого два сезона выступал на правах аренды, будучи на контракте в "Локомотиве".

Дополнительная информация

http://www.fc-rostov.ru/press/news/10769

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