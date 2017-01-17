"Ростов" объявил о подписании Девича

Бывший нападающий "Рубина" и сборной Украины Марко Девич стал игроком "Ростова", сообщает клубная пресс-служба. Соглашение 33-летнего форварда рассчитано на полтора года. Футболист присоединится к "Ростову" на втором сборе, который начнется 25 января.

Девич стал свободным агентом после того, как в декабре "Рубин" решил не продлевать с ним соглашение. За казанский клуб нападающий провел с февраля 2014 года 41 матч, в которых отметился 11 голами. В текущем сезоне на счету Девича 2 гола в 10 встречах.