Российская модель поможет "Зениту" приобрести Хамеса?

"Зенит" заинтересован в подписании полузащитника "Реала" Хамеса Родригеса. Как сообщает Calcionews24, убедить 25-летнего колумбийца переехать в Санкт-Петербург может российская модель Ольга Коробицына, которая является болельщицей сине-бело-голубых.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что "Интер", "Милан" и "Ювентус" пытались подписать Хамеса, но не достигли результата. "Реал" готов расстаться с игроком за 70 миллионов евро. В минувшем сезоне колумбиец сыграл в 33 матчах во всех турнирах, забил 11 голов и сделал 13 голевых передач.