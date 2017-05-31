Роман Бабаев: "Челси" и Головин - красивый фейк"

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев в интервью "СЭ" опроверг интерес "Челси" к полузащитнику армейцев Александру Головину. Он добавил, что это всего лишь слух.

– Предметный интерес "Челси" к Александру Головину – это какой-то фейк?

– Да, очень красивый, но все-таки фейк. Саша – большой молодец, сделал огромный шаг вперед, может быть, даже к команде уровня "Челси". Но… Уровень лондонского клуба настолько высок, что говорить об этом серьезно пока не приходится.

– Где продолжит карьеру Константин Базелюк, про которого многие уже подзабыли?

– А я вам готов напомнить про Базелюка. Сейчас у нас очень много обращений по поводу Кости, в том числе и от команд премьер-лиги, которые хотят взять его в аренду. Находимся в постоянном контакте. Костя провел неплохой отрезок карьеры в Португалии. (Виталий АЙРАПЕТОВ, Дмитрий СИМОНОВ)

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