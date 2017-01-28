Полоз помог "Ростову" сыграть вничью с "Ягеллонией"

"Ростов" сыграл в ничью с "Ягеллонией" в товарищеском матче. Встреча прошла в Белеке, где российских клуб проходит тренировочный сбор в рамках подготовки к весенней части чемпионата России. Отметим, что ничейный результат "Ростову" принес Дмитрий Полоз, забивший в концовке встречи. Еще один мяч на свой счет записал Валерий Ярошенко.

Товарищеский матч

"Ягеллония" – "Ростов" – 2:2 (1:0)

Голы: Ярошенко, 65 (1:1). Полоз, 89 (2:2).

"Ростов": Медведев, Сесар Навас (Гранат, 45), Мевля (Терентьев, 45), Скопинцев (Нандинью, 45), Гацкан (Киреев, 45), Калачев (Ерохин, 45), Григорьев (Полоз, 45), Нобоа (Препелицэ, 45), Байрамян (Ярошенко, 45), Бухаров (Игрок на просмотре, 45), Игрок на просмотре.

28 января. Белек. Стадион "Gloria Sports Arena".