"Оренбург" и "Уфа" не смогли победить в товарищеских матчах

"Оренбург" в товарищеском матче сыграл вничью с бакинским "Интером" (1:1) на первом тренировочном сборе в Турции. Автором единственного гола в составе российского клуба стал Марат Шогенов, забивший со штрафного.

"Уфа" на Кипре также не сумела обыграть "Лех" – 0:0. Эта игра завершила первый сбор уфимцев.

Товарищеские матчи

"ОРЕНБУРГ" (Россия) – "Интер" (Азербайджан) – 1:1 (0:0)

Голы: Шогенов, 80 (1:0). Фарджад-Азад, 90 (1:1).

"УФА" (Россия) – "Лех" (Польша) – 0:0

"Уфа": Бородько (Филиппов, 46), Аликин (Засеев, 46), Стоцкий, Сафрониди (Сухов, 46), Живоглядов (Дивеев, 80), Никитин, Обляков (Филин, 46), Безденежных, Зубарев (Пауревич, 46), Слай (Батютин, 60), Кротов (Сысуев, 46).

"Лех": Бурич, Беднарек, Нильсен, Кедзюра, Костевич, Маевский, Тралка, Макушевский, Евтич, Радут, Робак. Запасные: Путноцкий, Кадар, Гайос, Гутьеррез, Томжак, Вилуц, Василевский, Теттех.