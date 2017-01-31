"Оренбург" и "Томь" добились побед в товарищеских матчах

"Оренбург" в товарищеском матче обыграл болгарский "Дунав Рус" – 1:0. Автором гола стал Благое Георгиев, реализовавший одиннадцатиметровый. "Томь" с тем же счетом одолела хорватский "РНК". Единственный мяч также с пенальти забил Александр Горбатюк.

Выступающая в ФНЛ "Балтика" победила "Сокол" (2:1).

Товарищеские матчи

"СОКОЛ" (Россия) – "БАЛТИКА" (Россия) – 1:2 (0:1)

"ОРЕНБУРГ" (Россия) – "Дунав" (Болгария) – 1:0 (1:0)

Гол: Георгиев, 31 – с пенальти.

"Оренбург": Абакумов, Ойеволе, Сиваков, Малых, Полуяхтов, Воробьев (Рудаков, 80), Георгиев, Афонин, Коронов, Парняков, Делькин (Сарсенов, 70).

"РНК" (Хорватия) – "ТОМЬ" (Россия) – 0:1 (0:0)

Гол: Горбатюк, 82 – с пенальти.

"Томь": Мелихов (Шамов, 46), Миюшкович (Осипов, 46), Костин (Горбатюк, 46), Иванов (Чеминава, 46), Риера (Букачев, 75), Ковальчук (Чуперка, 77), Попов (Кухарчук, 46), Макурин (Пугин, 46), Голышев (Саламатов, 63), Кудряшов (Гвинейский, 46), Соболев (Сасин, 63).

31 января. Белек. Стадион Papillon Sports Center.