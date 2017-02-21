"Оренбург" и "Динамо" сыграли вничью

"Оренбург" и московское "Динамо" сыграли вничью на сборе в Белеке - 1:1. В составе бело-голубых отличился Евгений Луценко, за клуб премьер-лиги - Анзор Саная.

Товарищеский матч

"Оренбург" - "Динамо" М - 1:1 (0:0)

Голы: Луценко, 73 (0:1). Саная, 89 (1:1).

"Оренбург": Абакумов, Андреев, Ойеволе, Малых, Бордачев, Георгиев (Шогенов, 28), Афонин, Парняков, Бреев, Ефремов, Лобжанидзе (Саная, 46).

"Динамо": Шунин, Морозов, Хольмен, Рыков, Калугин, Сапета (Соснин, 56), Зотов, Темников (Катрич, 46; Ташаев, 87), Маркелов, Панченко, Бечирай (Луценко, 64).

Удаления: Георгиев (Оренбург), 28. Сапета (Динамо М), 56.