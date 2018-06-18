Официально: "Амкар" прекращает свое существование

Футбольный клуб "Амкар" прекращает свое существование. Руководство клуба приняло решение не заявляться даже в ПФЛ. На минувшей неделе, напомним, Российский футбольный союз (РФС) отозвал лицензию у пермского клуба, беспрерывно игравшего в высшем дивизионе с 2004 года, из-за отсутствия финансовых гарантий на сезон-2018/19.

– Будет ли "Амкар" заявляться в ПФЛ? – вопрос владельцу пермского клуба Геннадию Шилову.

– Нет, не будет. Финансирования нет.

– То есть клуб прекращает свое существование?

– Финансирования у нас нет, какой смысл копить долги?

– Есть ли спрос на футболистов "Амкара"?

– Да, на игроков спрос есть.

В минувшем сезоне "Амкар" занял 13-е место в премьер-лиги, а в переходных матчах за право остаться в РФПЛ клуб по сумме двух встреч победил "Тамбов" (3:0). Судя по всему, теперь место уральцев в высшем дивизионе займет "Анжи", который не смог в переходных матчах победить "Енисей" (4:6).

Напомним, ранее закрылся клуб "Тосно" из Ленинградской области, который в чемпионате-2017/18 также выступал в премьер-лиге и выиграл Кубок России. (Андрей СИЗЯКИН)