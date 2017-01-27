18:05 27 января | ФУТБОЛ — РФПЛ

Обозреватель "СЭ" вошел в состав комитета по работе с болельщиками РФС

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В пятницу в Доме футбола прошло первое в нынешнем году совещание комитета по безопасности и работе с болельщиками, которую возглавил член общественного совета при Следственном комитете РФ Владимир Маркин.

На нем предварительно обсуждались вопросы и направления работы комитета, главной задачей является подготовка к проведению чемпионата мира-2018. В состав комитета вошел обозреватель газеты "Спорт-Экспресс" Александр Львов.

Владимир Маркин: "Марсельских событий во время ЧМ-2018 в России не повторится"

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Материалы REN-TV

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