На прощальном матче Рыжикова фанаты подожгли кресла

По ходу прощального матча Сергея Рыжикова на стадионе "Рубина" на клубной базе казанского клуба фанаты достали файеры, что спровоцировало пожар на трибуне. Никто из болельщиков не пострадал. Сгорело примерно 8 кресел.

Голкипер покидает команду после 10 сезонов. В составе "Рубина" 37-летний Рыжиков выиграл 5 трофеев – два титула чемпиона России, два Суперкубка России и один Кубок России. (Артур ЕНИКЕЕВ)