16:48 | Футбол — РПЛ

Мигель Кардозу стал игроком "Динамо"


 
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Португальский полузащитник Мигель Кардозу подписал 4-летний контракт с "Динамо", информирует пресс-служба клуба. 24-летний хавбек будет выступать под девятым номером.

Кардозу с 2016 года выступал за португальскую "Тонделу". За это время он провел 68 матчей, в которых забил 9 голов и отдал 10 результативных передач. Ранее он выступал за "Депортиво".

Сегодня новобранец бело-голубых уже принял участие в первом тренировочном занятии в новой команде.

 

 

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