Массимо Каррера: "С Адриану все хорошо, травмы нет"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера после победы над "Уралом" (2:0) отметил, что сегодня его команда перебегала соперника. По его словам, в сегодняшней встрече у него не было потребностей пользоваться заменами.

- Почему так неохотно производите замены. Некем усиливать игру?

- У меня не было потребностей пользоваться заменами.

- Адриану сам попросил замену. У него травма?

- Все с ним хорошо. Он сегодня очень много бегал, отдавался на поле и попросил замену. Я очень доволен его игрой и с мячом, и без мяча. Он один из тех футболистов, кто играл всегда. Вполне нормально, что он устал.

- Сегодня "Спартак" перебегал "Урал" и выглядел здорово. Можно сказать, что нынешнее состояние команды, это ответ тем, кто считал, что ваш помощник Д'Урбано делал что-то не так?

- У меня не было сомнений на его счет. Конечно, то, что думают другие, меня касается до определенной черты. А в принципе, это меня не интересует. Я знаю, что мы делаем, доверяю своим людям. Результатов не было не из-за физической подготовке. В этом матче, после сложного матча с "Ливерпулем", мы перебегали соперника и провели хороший матч. В этот и есть ответ. Если ты больше бегаешь, по сравнению с соперником, для каждой команды будет сложно играть с нами. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)