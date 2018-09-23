Маммана влюбился в Санкт-Петербург и набил огромного льва во всю спину

Аргентинский защитник "Зенита" Эммануэль Маммана сделал татуировку во всю спину с изображением льва - одного из самых популярных символов Санкт-Петербурга. Фото опубликовано в Твиттере петербургского клуба. Игрок перешел в "Зенит" в июле 2017 года из "Лиона".
🇦🇷+🇷🇺 = 🦁 pic.twitter.com/POs4qgONme– ФК "Зенит"🌊 (@zenit_spb) 23 сентября 2018 г.
Ранее сообщалось, что 22-летний Маммана впервые за 196 дней попал в заявку "Зенита" на матч восьмого тура чемпионата России против "Локомотива" (5:3).
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