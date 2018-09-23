Кокорин и Маммана - впервые в заявке "Зенита" после травм

"Зенит" объявил состав на матч 8-го тура РПЛ против "Локомотива". В заявку сине-бело-голубых впервые в этом сезоне попали нападающий Александр Кокорин и защитник Эммануэль Маммана, которые долгое время восстанавливались после тяжелых травм.

Аргентинец пропустил 196 дней, россиянин - 192.

"Зенит" - "Локомотив": чемпионат России, РПЛ, 8-й тур, 23 сентября 2018, онлайн-трансляция матча, начало - 16.30 (мск)

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