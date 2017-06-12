Макеев попрощался со "Спартаком"

Защитник "Спартака" Евгений Макеев сообщил об уходе из клуба. На своей странице в Инстаграме футболист поблагодарил красно-белых за 10 лет в клубе.
– Благодарю "Спартак" и болельщиков за 10 лет, проведенные вместе. Это лучшее время останется в моей памяти навсегда! Спасибо, – написал Макеев.
Отметим, что Макеев провел за "Спартак" 202 матча, забив 4 гола и 9 раз ассистировав партнерам. На его счету также 3 игры в составе сборной России.
По информации "СЭ", 27-летний футболист может стать игроком "Ростова".
Thomas_Boy_
Лучшие уходят...(
22:16
RW.irk
sergant89---- Ему, так-то, в следующем году уже 30 будет))
22:11
Andersen2
Ему уже 27 ?!
22:09
sergant89
Сектанты не переживайте. Своего киборга-терминатора вы еще вернете. Когда ему будет 30, он вернется как Самедов.
22:07
RW.irk
Это с какого перепугу Макеев стал своим и уж тем более москвичом?
22:00
marksan
Спи спокойно! Спартачи тебя не забудут!
21:54
sergant89
Сраптак разогнал всех своих. Скоро у них будет как в Зените. Там не осталось ни одно питерца, а тут не будет ни одного москвича.
21:54
Jean4
Макей хоть и свой, но в ответ на эту новость скажу: "наконец-то!". Игрок не уровня Спартака, с техникой полный швах у него, еще и проваливается постоянно и как он только умудрился 10 лет пробыть в команде, не понятно.
21:46
Alukard1349
Мда...Сначала Парш,теперь вот Макей...А такие надежды на них возлагались((((
21:39
Гаттузо Крут!!!!!!#!
Когда он стал выходить в основе Спама думал ,что может получиться толковый защ. Был быстрым, неуступчивым ,выносливым, хорош в контактной борьбе. Но к сожалению он не вырос и так и остался тупым бегунком, который допускал массу позиционных ошибок, которые скоростью уже было не исправить.
21:37
баламошка
Удачи, Евгеша! Спасибо!
21:31