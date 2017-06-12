Макеев попрощался со "Спартаком"

Евгений МАКЕЕВ на своей странице в Инстаграме попрощался со "Спартаком".

Защитник "Спартака" Евгений Макеев сообщил об уходе из клуба. На своей странице в Инстаграме футболист поблагодарил красно-белых за 10 лет в клубе.

– Благодарю "Спартак" и болельщиков за 10 лет, проведенные вместе. Это лучшее время останется в моей памяти навсегда! Спасибо, – написал Макеев.

Отметим, что Макеев провел за "Спартак" 202 матча, забив 4 гола и 9 раз ассистировав партнерам. На его счету также 3 игры в составе сборной России.

По информации "СЭ", 27-летний футболист может стать игроком "Ростова".