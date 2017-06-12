21:26 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Макеев попрощался со "Спартаком"

Евгений МАКЕЕВ на своей странице в Инстаграме попрощался со "Спартаком".
Евгений МАКЕЕВ на своей странице в Инстаграме попрощался со "Спартаком".
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Защитник "Спартака" Евгений Макеев сообщил об уходе из клуба. На своей странице в Инстаграме футболист поблагодарил красно-белых за 10 лет в клубе.

– Благодарю "Спартак" и болельщиков за 10 лет, проведенные вместе. Это лучшее время останется в моей памяти навсегда! Спасибо, – написал Макеев.

Отметим, что Макеев провел за "Спартак" 202 матча, забив 4 гола и 9 раз ассистировав партнерам. На его счету также 3 игры в составе сборной России.

По информации "СЭ", 27-летний футболист может стать игроком "Ростова".

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КОММЕНТАРИИ (12)
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Thomas_Boy_

Лучшие уходят...(

22:16

RW.irk

sergant89---- Ему, так-то, в следующем году уже 30 будет))

22:11

Andersen2

Ему уже 27 ?!

22:09

sergant89

Сектанты не переживайте. Своего киборга-терминатора вы еще вернете. Когда ему будет 30, он вернется как Самедов.

22:07

RW.irk

Это с какого перепугу Макеев стал своим и уж тем более москвичом?

22:00

marksan

Спи спокойно! Спартачи тебя не забудут!

21:54

sergant89

Сраптак разогнал всех своих. Скоро у них будет как в Зените. Там не осталось ни одно питерца, а тут не будет ни одного москвича.

21:54

Jean4

Макей хоть и свой, но в ответ на эту новость скажу: "наконец-то!". Игрок не уровня Спартака, с техникой полный швах у него, еще и проваливается постоянно и как он только умудрился 10 лет пробыть в команде, не понятно.

21:46

Alukard1349

Мда...Сначала Парш,теперь вот Макей...А такие надежды на них возлагались((((

21:39

Гаттузо Крут!!!!!!#!

Когда он стал выходить в основе Спама думал ,что может получиться толковый защ. Был быстрым, неуступчивым ,выносливым, хорош в контактной борьбе. Но к сожалению он не вырос и так и остался тупым бегунком, который допускал массу позиционных ошибок, которые скоростью уже было не исправить.

21:37

баламошка

Удачи, Евгеша! Спасибо!

21:31