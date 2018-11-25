Луиз Адриану: "Приятно забить гол и отдать две голевых передачи, но победа важнее"

Нападающий "Спартака" Луиз Адриану дал комментарий после матча 15-го тура чемпионата России против "Крыльев Советов" (3:1). 31-летний бразильский форвард признался, что ему нравится работать под руководством главного тренера Олега Кононова.

– Я сделал все возможное, чтобы "Спартак" сегодня выиграл, -заявил Адриану. – Да, мне удалось сделать две голевых передачи и забить гол "Крыльям Советов", что доставляет мне нереальные эмоции, но важнее, конечно, победа. Идеи главного тренера Олега Кононова команде понятны. Мне очень нравится работать с ним. Нам удалось выполнить установку на игру. Впереди небольшой отдых, а завтра начнем готовиться к матчу Лиги Европы против "Рапида". Постараемся одержать победу при своих болельщиках на домашнем стадионе.

"Спартак" - "Рапид": Лига Европы, онлайн-трансляция, 29 ноября, начало – в 18:50 (мск).