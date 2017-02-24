"Локомотив" заявил Лоськова в качестве футболиста

Дмитрий Лоськов заявлен за "Локомотив" в качестве футболиста для участия в официальных турнирах, сообщает клубная пресс-служба. Контракт с 43-летним ветераном подписан до конца сезона. Он будет выступать за железнодорожников под 10-м номером.

"Несколько лет назад у Дмитрия Вячеславовича спросили, каким он видит завершение карьеры игрока. Последовал однозначный ответ: только бы не ветеранский междусобойчик, а официальный матч. И желание болельщиков "Локо" – увидеть своего кумира на поле в Черкизове – год от года только крепло. Поэтому сегодня Дмитрий Лоськов – номер десятый. Не будем гадать, когда сбудется мечта. Футболист Лоськов подчинен интересам команды и выйдет на поле тогда, когда получит указание главного тренера. Мы будем с нетерпением ждать этого события!" – говорится в заявлении пресс-службы.

За свою карьеру Лоськов всего принял участие в 420 матчах в составе "Локо", забив 128 голов. Также на его счету 25 игр и два забитых мяча за сборную России. Последний раз полузащитник выходил на поле в сезоне-2012/13.

Сергей Гуренко: "Если Лоськов – это реальное усиление "Локомотива", то тогда им нужно разогнать всю команду"