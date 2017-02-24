Сергей Гуренко: "Если Лоськов – это реальное усиление "Локомотива", то тогда им нужно разогнать всю команду"

Бывший полузащитник "Локомотива" Сергей Гуренко прокомментировал заявку Дмитрия Лоськова футболистом красно-зеленых на вторую часть сезона. По его мнению, руководство клуба таким образом позволило легенде провести свой последний матч. Напомним, недавно железнодорожники в своем "Инстаграме" намекнули, что 43-летний футболист будет выступать во второй части сезона под десятым номером.

– Только приветствую подобные шаги руководства клуба, – сказал Гуренко. – Не знаю, конечно, в каком Дима сейчас состоянии, но, думаю, его заявили на остаток сезона, чтобы он сыграл свой последний матч. Вот в "Роме" тоже легенда продолжает выступать – Тотти уже сорок, а он все играет.

– Как усиление состава "Локо" Дмитрия не рассматриваете?

– Знаете, думаю, сложно, пропустив четыре года, вернуться в футбол. А если человек после такого длительного отсутствия способен составить реальную конкуренцию основным игрокам, то нужно вообще всю команду разогнать тогда. За Диму очень рад. Его мастерство и видение поля с годами не ушло. Но нужно понимать, что такое решение руководства ни в коем случае не умаляет достоинств первой команды. Заявка Лоськова нужна только для того, чтобы он провел свой последний матч.

– Что значит такой ход железнодорожников?

– Я думаю, что это необходимо для поднятия боевого духа команды, улучшения психологических компонентов игроков. Может быть, это еще больше сблизит Лоськова с командой. Ребята будут ощущать, что он не просто тренер, а еще и полевой игрок.

– Если вас Дмитрий пригласит на свой последний матч, приедете?

– Обязательно! (Ярослав СУСОВ)

"Локо" заявит Лоськова под 10-м номером