"Локомотив" уступил "Сенану" в товарищеском матче

В товарищеском матче "Локомотив" уступил "Сенану" - 0:2. Оба гола были забиты после перерыва. Отметим, что в этой встрече дебютировал новичок железнодорожников Джефферсон Фарфан, который вышел на поле в стартовом составе. 32-летний перуанец был заменен в перерыве. Вместо него вышел Амир Натхо.

После перерыва дебютировал и другой новичок красно-зеленых Тимофей Маргасов, который вышел вместо Виталия Денисова.

Товарищеский матч

"Локомотив" (Россия) - "Сенан Бельмаре" (Япония) - 0:2 (0:0)

Голы: Кикучи, 81 (0:1). Фуджита, 85 (0:2).

"Локомотив": Гильерме (Коченков, 46), Янбаев (Ротенберг, 46), В. Денисов (Маргасов, 46), Михалик (Лапшов, 46), Чорлука (Касаев, 46), Пейчинович (Ндинга, 46), И. Денисов (Миранчук, 46), Фарфан (Натхо, 46), Коломейцев (Галанин, 46), Баринов (Галаджан, 46), Майкон (Лысов, 46).

Предупреждения: Баринов, 42. Галаджан, 64.

5 февраля. Марбелья. Стадион Municipal de Marbella.