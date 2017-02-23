"Локомотив" подтвердил аренду Кверквелии

Как и предполагал "СЭ", защитник "Рубина" Соломон Кверквелия перешел в "Локомотив", информирует пресс-служба железнодорожников. Срок арендного соглашения с 25-летним грузином рассчитано до конца сезона. В составе красно-зеленых он будет выступать под 33-м номером. По нашим данным в контракте футболиста есть пункт о первоочередном праве выкупа.
⚠️ОФИЦИАЛЬНО: Соломон Кверквелия – игрок "Локомотива"!https://t.co/5Fv85o78Ol– ФК Локомотив (@fclm_official) 23 февраля 2017 г.
Старожил футбола
Если бы Гаррет Бейл узнал, что Квирквелия сидит на лавке и тренер даже длизко не подпускает его к полю, то долго бы вертел пальцем у виска! )) Но вот такие не футбольные причины были в Рубине. Теперь начинается футбол. Квирквелия очень мотивирован и сразу включиться в борьбу. Что и нужно Локо!
22:03
Dzaga
Прекрасный трансфер для Локо. Было бы неплохо теперь в среднюю линию и вперед по качественному игроку взять
21:55
mendeleev
Отличный трансфер) Соломон надежен
21:11