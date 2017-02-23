21:03 | ФУТБОЛ — РФПЛ

"Локомотив" подтвердил аренду Кверквелии

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Как и предполагал "СЭ", защитник "Рубина" Соломон Кверквелия перешел в "Локомотив", информирует пресс-служба железнодорожников. Срок арендного соглашения с 25-летним грузином рассчитано до конца сезона. В составе красно-зеленых он будет выступать под 33-м номером. По нашим данным в контракте футболиста есть пункт о первоочередном праве выкупа.

Дополнительная информация

http://www.fclm.ru/ru/publications/news/14801

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Старожил футбола

Если бы Гаррет Бейл узнал, что Квирквелия сидит на лавке и тренер даже длизко не подпускает его к полю, то долго бы вертел пальцем у виска! )) Но вот такие не футбольные причины были в Рубине. Теперь начинается футбол. Квирквелия очень мотивирован и сразу включиться в борьбу. Что и нужно Локо!

22:03

Dzaga

Прекрасный трансфер для Локо. Было бы неплохо теперь в среднюю линию и вперед по качественному игроку взять

21:55

mendeleev

Отличный трансфер) Соломон надежен

21:11

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