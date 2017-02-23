"Локомотив" подтвердил аренду Кверквелии

Как и предполагал "СЭ", защитник "Рубина" Соломон Кверквелия перешел в "Локомотив", информирует пресс-служба железнодорожников. Срок арендного соглашения с 25-летним грузином рассчитано до конца сезона. В составе красно-зеленых он будет выступать под 33-м номером. По нашим данным в контракте футболиста есть пункт о первоочередном праве выкупа.