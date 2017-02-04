"Локомотив" объявил о трансфере Маргасова

"Локомотив" подписал контракт с защитником Тимофеем Маргасовым. Подробности трансфера не разглашаются. За железнодорожников 24-летний футболист будет выступать под третьим номером. Игрок уже находится в расположении команды на сборе в Марбелье и готов участвовать в тренировках и контрольных матчах.

Маргасов является воспитанником Академии футбола имени Юрия Коноплева. За свою карьеру он выступал за "Академию", "Енисей", "Ростов" и "Сибирь". Его последним клубом были "Крылья Советов". Всего во всех турнирах Маргасов провел 131 матч и забил один гол.

- Хочу поблагодарить руководство клуба и тренерский штаб за оказанное доверие, - приводит пресс-служба "Локомотива" слова Маргасова. – Буду доказывать делом на поле, и результат придет. Вперед, "Локомотив"! Увидимся на стадионе.