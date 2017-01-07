Леонид Слуцкий: "Почему-то по всем показателям мы не должны быть лучшими в мире, а в футболе почему-то должны"

Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий высказал мнение, что принципиальных отличий между системами проведения чемпионата страны "весна-осень" и "осень-весна" нет, информирует РИА"Воронеж". Специалист отметил высокие требования болельщиков к российским футболистам.

– Лимит на легионеров не мешает росту наших игроков?

– Посмотрите статистику, какие достижения были у национальной команды и наших топ-клубов до его введения и после. То же могу сказать о переходе на систему чемпионата "осень-весна". Раньше по системе "весна-осень" мы заканчивали играть в футбол в 20-х числах ноября, теперь – в начале декабря. Принципиальных отличий нет.

– А как играют в той же Исландии?

– В Исландии на 300 тыс. всего населения острова построено 1,5 тыс. полноразмерных футбольных манежей! У любого мальчишки он есть в шаговой доступности. В Воронежской области живет 2,5 миллиона человек, у которых вообще нет возможности тренироваться в манеже. А у 300 тыс. исландцев она есть! Вот что надо считать, а то мы говорим о наших "зажравшихся" футболистах. Давайте возьмем автопром. В России производятся лучшие в мире машины? Понятно, что нет. А почему тогда у нас кричат о том, что у нас "нет футбола"? У нас ведь нет и автопрома, нет промышленности, – но об этом никто не кричит на всех углах. Почему-то по всем показателям мы не должны быть лучшими в мире, а в футболе почему-то должны быть лучшими. Мы ведь не Бразилия!

– В какой фазе игры на поле у футболистов кончаются силы, и на первое место начинает выходить психология?

– "Бензин" для футболистов – это гликоген. У футболиста есть его запас, на котором он бегает. У любого игрока он заканчивается к 75-й минуте матча. И потом люди играют на "морально-волевых". И вот тут скажу так – у кого нет мастерства, у того на первое место после 75-й минуты выходят эти самые "морально-волевые". Но трудно представить, чтобы, к примеру, Месси играл концовку встречи на морально-волевых.