Леонид Слуцкий: "Почему-то по всем показателям мы не должны быть лучшими в мире, а в футболе почему-то должны"

Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий высказал мнение, что принципиальных отличий между системами проведения чемпионата страны "весна-осень" и "осень-весна" нет, информирует РИА"Воронеж". Специалист отметил высокие требования болельщиков к российским футболистам.
– Лимит на легионеров не мешает росту наших игроков?
– Посмотрите статистику, какие достижения были у национальной команды и наших топ-клубов до его введения и после. То же могу сказать о переходе на систему чемпионата "осень-весна". Раньше по системе "весна-осень" мы заканчивали играть в футбол в 20-х числах ноября, теперь – в начале декабря. Принципиальных отличий нет.
– А как играют в той же Исландии?
– В Исландии на 300 тыс. всего населения острова построено 1,5 тыс. полноразмерных футбольных манежей! У любого мальчишки он есть в шаговой доступности. В Воронежской области живет 2,5 миллиона человек, у которых вообще нет возможности тренироваться в манеже. А у 300 тыс. исландцев она есть! Вот что надо считать, а то мы говорим о наших "зажравшихся" футболистах. Давайте возьмем автопром. В России производятся лучшие в мире машины? Понятно, что нет. А почему тогда у нас кричат о том, что у нас "нет футбола"? У нас ведь нет и автопрома, нет промышленности, – но об этом никто не кричит на всех углах. Почему-то по всем показателям мы не должны быть лучшими в мире, а в футболе почему-то должны быть лучшими. Мы ведь не Бразилия!
– В какой фазе игры на поле у футболистов кончаются силы, и на первое место начинает выходить психология?
– "Бензин" для футболистов – это гликоген. У футболиста есть его запас, на котором он бегает. У любого игрока он заканчивается к 75-й минуте матча. И потом люди играют на "морально-волевых". И вот тут скажу так – у кого нет мастерства, у того на первое место после 75-й минуты выходят эти самые "морально-волевые". Но трудно представить, чтобы, к примеру, Месси играл концовку встречи на морально-волевых.
Дополнительная информация
https://riavrn.ru/news/eks-nastavnik-sbornoy-rossii-po-futbolu-pervyy-turnir-kak-trener-ya-provel-v-boguchare/
super_bear
Как он достал со своим нытьем. Леня,работать надо,а не ныть!)
19:29
serzheo
"Почему мы должны быть лучшими?" - С таким настроением в спорте вообще делать нечего. Не стоит даже пытаться, проиграешь 100%. Теперь понятны "успехи" сборной и ЦСКА в Европе под руководством Слуцкого. Интересно, как он боксом занимается, влезая на ринг с таким настроем. "Получает", наверняка, каждый раз...
19:25
Chechaco
Мда... Леонид бессовестно передёргивает. Ну, да, лимита не было. Так и денег не было у клубов. Россия не думала о легах и леги не думали о Россиии. Сравнивать надо количество легионеров в составах до введения лимита и после. Лимит неизбежная реакция на нежелание клубов возиться со своей молодёжью. И не очень понятно о каких "достижениях" идёт речь.
19:24