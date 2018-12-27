Кто выдвинул Дюкова на пост президента РФС

Более 15 субъектов футбола приняли решение о выдвижении председателя совета директоров "Зенита" Александра Дюкова на пост президента Российского футбольного союза (РФС). Дюков является председателем правления и генеральным директором ПАО "Газпром нефть". Кроме того, он возглавляет в РФС комитет программ развития футбола.

Татарстан

Решение о выдвижении Дюкова на пост президента РФС было принято и оформлено юридически на состоявшемся в четверг в Казани заседании Федерации футбола Татарстана, в котором приняли участие руководители местных клубов – "Рубина", "Нефтехимика" и "КАМАЗа" .

Томск

Председатель Федерации футбола Томской области Руслан Киселев также рассказал "СЭ" о решении выдвинуть Александра Дюкова на пост президента РФС.

– Сегодня было общее собрание федерации, на нем решили выдвинуть на пост главы РФС Александра Валерьевича (Дюков. – Прим. "СЭ"), – сказал Киселев. – Это было общее решение. Мы знакомы с Александром Валерьевичем еще с момента, когда я работал генеральным директором "Томи". И знаю его, как человека, как руководителя крупной компании, который всегда готов был помочь при соответствующим обращении. Он, безусловно, футбольный человек. О его успехах можно судить не только по компании "Газпром нефть", но и по работе в "Зените".

Башкортостан

Председатель Федерация футбола Республики Башкортостан и генеральный директор ФК "Уфа" Шамиль Газизов сообщил, о решении своей региональной организации выдвинуть кандидатуру Дюкова на пост президента РФС.

– Сегодня принято решение выдвинуть Александра Валерьевича (Дюков. – Прим. "СЭ") на пост главы РФС, – сказал Газизов. – Уже готовим соответствующие документы. Почему Дюков? Я хорошо знаю его по совместной работе в исполкоме РФС. Считаю, что его кандидатура на сегодняшний день самая достойная. У меня есть полная уверенность, что во главе с ним российский футбол сможет преодолеть новые высоты. Считаю его абсолютно футбольным человек, любящим эту игру. Немаловажно, что он очень давно в футболе и понимает его, как никто другой. Причем, он развивает не только "Зенит", но, что важно, и детский футбол.

Мордовия

Аналогичное решение было принято в четверг и Федерацией футбола Республики Мордовия.

"Теперь остается дождаться решения самого Александра Валерьевича, пойдет ли он на выборы", – подчеркнул Газизов.

Пермь

Как стало известно "СЭ", Федерация футбола Пермского края приняла решение о выдвижении председателя совета директоров "Зенита" Александра Дюкова на пост президента Российского футбольного союза (РФС).

- Совершенно верно, мы выступили в поддержку Дюкова. Он человек близкий к футболу, очень хороший хозяйственник, доказал своей работой и в "Зените", и в РФС. Считаем, что он будет достойным президентом на смену покинувшего эту должность Виталию Леонтьевичу Мутко, - сообщили "СЭ" в Федерации футбола Пермского края.

Калуга

Председатель Калужской областной Федерации футбола Игорь Седов сообщил "СЭ", что организация приняла решение выдвинуть на пост главы Российского футбольного союза председателя совета директоров "Зенита" Александра Дюкова. В то же время Седов выразил надежду, что при Дюкове региональный футбол сделает качественный скачок в развитии.

– Сегодня у нас состоялось заседание президиума, на нем было принято решение выдвинуть Дюкова на пост главы РФС, – сказал Седов. – Альтернативных вариантов у нас не было. Александр Валерьевич – известный человек в футбольном мире, любящий этот спорт. Кроме того, сейчас Дюков является председателем комитета программ развития футбола РФС, и мы связываем большие надежды с его кандидатурой – нам очень нужно, чтобы футбол развивался в регионах. На мой взгляд, развитие футбола возможно только снизу, то есть без регионов профессиональном футболу будет трудно сделать скачок.

Тюмень

Федерация футбола Тюменской области приняла решение о выдвижении председателя совета директоров "Зенита" Александра Дюкова на пост президента Российского футбольного союза (РФС). Об этом "СЭ" сообщил глава Федерации Александр Попов.

- Мы приняли такое решение, - сказал Попов. - Знаем, что Дюков четыре года работал в исполкоме РФС. Был президентом "Зенита", когда он добивался больших успехов. Помогает хоккею, организовывает множество детских турниров. Это спортивный человек. Дюков - лучший кандидат, который может заменить Мутко.

Ростов

Президент Федерации футбола Ростовской области Николай Сардак прокомментировал "СЭ" решение региональной организации выдвинуть председателя совета директоров "Зенита" Александра Дюкова на пост главы РФС.

– Я уже десять лет возглавляю Федерацию футбола, и знаю, что руководить такой организацией должны профессионалы, – говорит Сардак. – Но без финансовой подпитки это невозможно. Вчера прошла встреча Президента России с представителями крупного бизнеса страны, и там присутствовал наш кандидат Александр Валерьевич Дюков. Его биография знакома, человек занимал такие должности! И вместе с тем он нашел время и возможность посвятить себя футболу. Работал президентом "Зенита" – не буду перечислять множество титулов, которые при нем выиграл клуб, важна структура. Ведь "Зенит" вместе с "Краснодаром" первым стал использовать передовую немецкую методику подготовки молодых футболистов. "Зенит" поддерживает ветеранов – это всегда важно и в моей работе. Кержаков, Аршавин – их вернули в клуб, это вызывает уважение. Если не станем чтить нашу историю, грош нам цена. Дюков работает в исполкоме РФС, и мы видим результаты. Регионы воспрянули духом, нас слышат. В РФС есть хорошая сплоченая команда. Дюков работает в крупном бизнесе, но не оторван от земли. Это импонирует. Дюков – самый достойный кандидат на пост президента РФС.

ФК "Тамбов"

"Тамбов" поддержал кандидатуру председателя совета директоров "Зенита" Александра Дюкова на пост президента Российского футбольного союза (РФС). Об этом заявил президент клуба, вице-губернатор Тамбовской области Арсен Габуев.

- Он прогрессивно мыслит и способен вывести наш футбол на новый уровень, - цитирует Габуева "Коммерсант".

При этом вице-губернатор сообщил, что "ни в коем случае" не рассчитывает на ответную поддержку с его стороны. "Это был объективный выбор", – уточнил Габуев.

Ставрополь

Президент Федерации футбола Ставропольского края Сергей Барабаш прокомментировал "СЭ" регионального органа выдвинуть председателя совета директоров "Зенита" Александра Дюкова на пост президента РФС.

- До 2018 года все средства шли на подготовку к чемпионату мира. А сейчас с помощью Дюкова хотелось бы попросить обратить внимание на массовый и детско-юношеский футбол, - сказал Барабаш. - В РФС есть специалисты, которые знают наши проблемы - такие как Александр Александрович Алаев. Но без политической воли, без менеджера самого высокого уровня решать их тяжело. Поэтому собрались и проголосовали за Дюкова.

Санкт-Петербург

Федерация футбола Санкт-Петербурга (ФФСПб) предложит кандидатуру председателя совета директоров "Зенита" Александра Дюкова на должность президента, сообщил президент Федерации Анатолий Турчак.

- Петербургская федерация будет предлагать кандидатуру Александра Валерьевича Дюкова на должность президента РФС, - цитирует Турчака ТАСС.

Нижний Новгород

Как стало известно "СЭ", Нижегородская Федерация футбола приняла решение выдвинуть на пост главы Российского футбольного союза председателя совета директоров "Зенита" Александра Дюкова.

Липецк

Президент Федерации футбола Липецкой области Дмитрий Павло прокомментировал "СЭ" решение Федерации о выдвижении председателя совета директоров "Зенита" Александра Дюкова на пост президента Российского футбольного союза (РФС).

– На сегодняшнем заседании президиума все 11 членов проголосовали за Александра Дюкова, – отметил Павлов. – Всем был разослан документ с его биографией. Человек занимал серьезные посты в газовой и нефтяной промышленности. В 2008 году возглавил "Зенит", именно тогда в клубе произошли кардинальные изменения – команда выиграла Кубок и Суперкубок УЕФА. И до сих пор "Зенит" находится на высшей ступени нашей футбольной элиты. Если в РФС будет такой сильный человек, как Дюков, то это будет сказываться на развитии и на плодотворной работе всего нашего футбола.

ФК "Иртыш"

ФК "Иртыш" поддержал кандидатуру председателя совета директоров "Зенита" Александра Дюкова на пост президента Российского футбольного союза (РФС).

ФК "Лада" (Тольятти)

ФК "Лада" (Тольятти) также поддержал кандидатуру председателя совета директоров "Зенита" Александра Дюкова на пост президента Российского футбольного союза (РФС).

Рязань

По данным "СЭ", Федерация футбола Рязанской области приняла решение выдвинуть на пост главы Российского футбольного союза председателя совета директоров "Зенита" Александра Дюкова.

В декабре пост президент РФС оставил Виталий Мутко. И.о. главы организации на данный момент является Сергей Прядкин. Выборы нового президента РФС состоятся на внеочередной отчетно-выборной конференции 22 февраля 2019 года. Кандидаты могут быть выдвинуты до 13 января.

Представитель Дюкова – о выдвижении на пост президента РФС