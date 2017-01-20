18:56 20 января | ФУТБОЛ — РФПЛ

"Крылья" сыграли вничью с "Пандурием" в дебютном матче Гаджибекова

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"Крылья Советов" на сборах в Турции провели первый контрольный матч. Соперником самарцев стал румынский "Пандурий". Игра завершилась вничью - 2:2, в составе российской команды дебютировал бывший защитник "Анжи" Али Гаджибеков.

Контрольный матч 

"КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ" (Россия) - "Пандурий" (Румыния) - 2:2 (1:1)

Голы у "Крыльев": Садик, 43 - с пенальти. Брюно, 56. 

"Крылья Советов": Лория (Шильников, 60), Гаджибеков (Таранов, 46), Божин (Ятченко, 46), Бато (Маргасов, 46), Гоцук (Надсон, 46), Чочиев (Родич, 46), Кирица (Башкиров, 46), Кленкин (Зинков, 46), Садик (Корниленко, 46), Визнович (Паскуато, 46), Мбакогу (Брюно, 46).

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Материалы REN-TV

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