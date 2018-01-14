Кристиян Бистрович: "Если не верить, что ЦСКА догонит "Локомотив", то зачем играть в футбол?"

Новичок ЦСКА Кристиян Бистрович в интервью "СЭ" считает, что армейцы могут отыграть 10 очков у "Локомотива". По его словам, в Хорватии нет команд, которым такой рывок был бы под силу.

– ЦСКА на данный момент отстает от лидера чемпионата, "Локомотива", на 10 очков. В Хорватии бывали такие случаи, когда ликвидировали такой большой отрыв?

– Вы что, у нас загребское "Динамо" каждый год становится чемпионом с большим отрывом. Нет команд, которым такой рывок был бы под силу.

– Верите, что армейцы могут догнать и перегнать лидера?

– Если не верить, то зачем вообще играть в футбол? Уверен, что мы сделаем все возможное для этого. Еще много игр. Насколько я знаю, ЦСКА уже удавалось нечто подобное несколько лет назад. Почему бы не повторить? Правда, не все от нас зависит. (Павел ГУРЕВИЧ)

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