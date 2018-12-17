"Краснодар" расторг контракт с Окриашвили

"Краснодар" и полузащитник Торнике Окриашвили досрочно расторгли контракт по обоюдному согласию сторон, информирует официальный сайт клуба.
Грузинский футболист пополнил ряды черно-зеленых в статусе свободного агента в сентябре 2016 года.
С тех пор принял участие в 20 официальных матчах, забив в них три мяча и сделав одну результативную передачу.
– "Краснодар" благодарит Торнике Окриашвили за работу и желает успехов в дальнейшей спортивной карьере, – отмечается в сообщении.
ФК "Краснодар" и Торнике Окриашвили досрочно расторгли контракт по обоюдному согласию сторон.– FCKrasnodar (@FCKrasnodar) 17 декабря 2018 г.
С 2016 года Окриашвили сыграл в 20-ти официальных матчах, забил 3 мяча и сделал 1 результативную передачу.
Мы благодарим Торнике за работу и желаем успехов в дальнейшей карьере. pic.twitter.com/VxR51Hb8tP
Дополнительная информация
https://www.fckrasnodar.ru/team/news/object/?object_id=133170