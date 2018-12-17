10:30 | Футбол — РПЛ

"Краснодар" расторг контракт с Окриашвили

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"Краснодар" и полузащитник Торнике Окриашвили досрочно расторгли контракт по обоюдному согласию сторон, информирует официальный сайт клуба.

Грузинский футболист пополнил ряды черно-зеленых в статусе свободного агента в сентябре 2016 года.

С тех пор принял участие в 20 официальных матчах, забив в них три мяча и сделав одну результативную передачу.

– "Краснодар" благодарит Торнике Окриашвили за работу и желает успехов в дальнейшей спортивной карьере, – отмечается в сообщении.

 

Дополнительная информация

https://www.fckrasnodar.ru/team/news/object/?object_id=133170

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