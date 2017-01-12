16:40 | ФУТБОЛ — РФПЛ

"Краснодар" объявил об уходе Эбуэ в "Селтик"

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Полузащитник "Краснодара" Куасси Эбуэ стал игроком "Селтика", сообщает пресс-служба "быков". Ранее сообщалось, что клубы согласовали трансфер 19-летнего хавбека, благодаря которому "быки" получат 3,5 миллиона евро. Отметим, что в текущем сезоне ивуариец провел 18 матчей за "Краснодар" во всех турнирах, забил один мяч и отдал две голевые передачи.

"Коллектив "Краснодара" благодарит Куасси Эбуэ за работу и желает ему успешного продолжения карьеры в Шотландии", – говорится в заявлении российской команды.

Дополнительная информация

http://www.fckrasnodar.ru/team/news/object/?object_id=127829

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КОММЕНТАРИИ (1)
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LeonID_75

вроде и не скажешь, что очень жаль, а с другой стороны, парень молод, может из него второй Погба получится

16:52

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