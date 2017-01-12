"Краснодар" объявил об уходе Эбуэ в "Селтик"

Полузащитник "Краснодара" Куасси Эбуэ стал игроком "Селтика", сообщает пресс-служба "быков". Ранее сообщалось, что клубы согласовали трансфер 19-летнего хавбека, благодаря которому "быки" получат 3,5 миллиона евро. Отметим, что в текущем сезоне ивуариец провел 18 матчей за "Краснодар" во всех турнирах, забил один мяч и отдал две голевые передачи.
"Коллектив "Краснодара" благодарит Куасси Эбуэ за работу и желает ему успешного продолжения карьеры в Шотландии", – говорится в заявлении российской команды.
Дополнительная информация
http://www.fckrasnodar.ru/team/news/object/?object_id=127829
LeonID_75
вроде и не скажешь, что очень жаль, а с другой стороны, парень молод, может из него второй Погба получится
16:52