"Краснодар" объявил об уходе Эбуэ в "Селтик"

Полузащитник "Краснодара" Куасси Эбуэ стал игроком "Селтика", сообщает пресс-служба "быков". Ранее сообщалось, что клубы согласовали трансфер 19-летнего хавбека, благодаря которому "быки" получат 3,5 миллиона евро. Отметим, что в текущем сезоне ивуариец провел 18 матчей за "Краснодар" во всех турнирах, забил один мяч и отдал две голевые передачи.

"Коллектив "Краснодара" благодарит Куасси Эбуэ за работу и желает ему успешного продолжения карьеры в Шотландии", – говорится в заявлении российской команды.