Константин Кучаев: "ЦСКА будет играть с "Бенфикой" с позиции силы"

Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев подчеркнул, что на данный момент команда сосредоточена на предстоящем матче 17-го тура чемпионата России со "СКА-Хабаровском". Хавбек надеется, что армейцы сумеют одержать победу, продемонстрировав высокий темп игры.

– Впереди непростой матч в Хабаровске. Там установилась холодная погода, на стадионе постелен искусственный газон, плюс большая разница во времени с Москвой. Не станут ли эти факторы преимуществом для хозяев поля?

– Думаю, да. Но они второстепенны. Нам просто надо сыграть в футбол лучше соперника.

– "СКА-Хабаровск" – домашняя команда, которая побеждает только на своем стадионе. Как ее обыграть?

– Нужно предложить высокий темп, быстро перемещать мяч. Надеюсь, получится раскачать ее оборону.

– Через несколько дней после Хабаровска предстоит важнейшая игра в Лиге чемпионов с "Бенфикой". Нет желания поберечь себя в матче со СКА?

– Пока даже не думаем о Лиге чемпионов. В турнирной таблице сложилась не самая простая ситуация, нам нужно набирать очки и догонять лидеров.

– Кто будет фаворитом в матче с "Бенфикой"?

– Не знаю. Уверен, что ЦСКА будет играть с позиции силы. Мы не собираемся подстраиваться, будем предлагать свой темп. (Павел ГУРЕВИЧ)

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