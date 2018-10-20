08:50 | Футбол — РПЛ

Кокорин и Мамаев за время пребывания в СИЗО заработали 10,5 миллиона рублей

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Нападающий "Зенита" Александр Кокорин и полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев, заработали с момента заключения под стражу более 10,5 миллиона рублей, информирует RT. Футболисты обвиняются в избиении чиновника Минпромторга Дениса Пака, а также водителя телеведущей Первого канала Ольги Ушаковой Виталия Соловчука в центре Москвы.

Согласно информации из открытых источников, ежегодная зарплата Кокорина по контракту без учета бонусов и штрафов составляет 252 миллиона рублей, а Мамаева – 180 миллионов рублей (исходя из курса 75 рублей за один евро).

В связи с тем, что клубы после заключения футболистов под стражу не сообщали о применении дисциплинарных санкций по отношению к ним, по итогам девяти дней пребывания в заключении они в сумме заработали 10,54 миллиона рублей.

Напомним, Кокорины и Мамаев стали участниками двух потасовок в Москве 8 октября. Они были арсетованы до 8 декабря. В пятницу обжаловали меру пресечения. Апелляции оказались безуспешными. Предъявлены обвинения по статьям "Побои" и "Хулиганство".

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Дополнительная информация

https://russian.rt.com/sport/news/565770-mamaev-kokorin-zarabotok

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