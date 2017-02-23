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"Кайрат" с Аршавиным обыграл "Крылья Советов"

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Самарские "Крылья Советов" проиграли в заключительном матче на сборах в Белеке "Кайрату" из Казахстана – 0:1. Единственный мяч в игре на 25-й минуте провел Изаэл. Стоит отметить, что все 90 минут в составе "Кайрата" на поле провел Андрей Аршавин.

5 марта подопечные Вадима Скрипченко сыграют с "Локомотивом" в рамках 18-го тура чемпионата России. Игра пройдет в Уфе.

Товарищеский матч

"Крылья Советов" – "Кайрат" – 0:1 (0:1)

Гол: Изаэл, 25 (0:1).

"Крылья Советов": Лория, Таранов, Ятченко (Зотов, 80), Гаджибеков, Надсон, Глеб (Кудряшов, 55), Башкиров (Чочиев, 63), Мияйлович (Цвейба, 46), Зуев (Визнович, 75), Корниленко (Садик, 80), Паскуато.

"Кайрат": Плотников, Ахметов, Арзо, Маркович, Вороговский, Барбоса, Куат, Балтабаев, Аршавин, Исламхан, Турысбек.

Предупреждение: Цвейба, 54.

23 февраля.

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Der schwein

А может в Кайрате так зовут Аршавина?)))

20:08

svs

Интересно что год забил игрок которого нет в составах

20:03

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