21:53 24 января | ФУТБОЛ — РФПЛ

Каррера "обокрал" Зе Луиша

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Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера показал урок техники на тренировке команды на сборах в ОАЭ. Итальянский специалист выбежал из-за спины нападающего Зе Луиша, который ждал летящий к нему мяч и продемонстрировал изящный прием мяча пяткой, тем самым "обокрав" форварда из Кабо-Верде.

 

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КОММЕНТАРИИ (11)
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Басист

Шансы Луиса Альбер... эээ... Адриану на место в основе резко выросли.

08:34

РусскийФракиец

Про пишущих коменты... Ненавидеть Спартак, страстно... Читать про него, страстно... Писать про него, страстно - грязно... Господа это же болезнь! Лечитесь!

08:26

Stanislav1989

В каждой новости про Спартак видны завистливые комментарии болельщиков ЦСКА и Зенита - о них-то почти ничего не пишут, так как большинство читатателей пройдёт мимо таких заметок. А раз контент будет не интересен, нет смысла делать на него упор - потому и много Спартака. Мне вот не особо интересно, что происходит в ЦСКА и Зените - и я не захожу в соответствующие новости. Но болельщики ЦСКА и Зенита регулярно заходят в спартаковские ветки, чтобы бросить завистливую какаху в чужой огород :)

01:49

UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)

реально ребятам контента не хватает. исписались...

01:05

s9477893

Парень который принял пас от кареры, дал интрьвью, что это лучший пас который он получал. )))

00:49

баламошка

Массимо-Рональдиньо.

00:06

Адекватный Зритель_

В Спартаке еще Дзюба обокрал Быстрова. Традиционно,чо.

23:23 24 января

Psevdonim

Это разве прием мяча? Это отскок

22:30 24 января

Exsorsist

psevdonim777 Не читай! Тебя не заставляют. Вообще пропускай заметки и статьи со словом Спартак.

22:27 24 января

psevdonim777

хватит облизывать ромбик

22:02 24 января

Aha

пфффф. когда не о чем писать, пишите о цвете шнурков, с какой ноги на поле вышел врач, сколько раз поливали газон, что ели на завтрак, обед и ужин. Больше новостей! Без разницы каких!

22:00 24 января

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