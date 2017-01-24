Каррера "обокрал" Зе Луиша

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера показал урок техники на тренировке команды на сборах в ОАЭ. Итальянский специалист выбежал из-за спины нападающего Зе Луиша, который ждал летящий к нему мяч и продемонстрировал изящный прием мяча пяткой, тем самым "обокрав" форварда из Кабо-Верде.