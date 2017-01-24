Каррера "обокрал" Зе Луиша

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера показал урок техники на тренировке команды на сборах в ОАЭ. Итальянский специалист выбежал из-за спины нападающего Зе Луиша, который ждал летящий к нему мяч и продемонстрировал изящный прием мяча пяткой, тем самым "обокрав" форварда из Кабо-Верде.
Урок техники от главного тренера. Приём мяча.#сборы2017 #СпартаквОАЭ pic.twitter.com/79OAx9Kcp3– FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 24 января 2017 г.
Басист
Шансы Луиса Альбер... эээ... Адриану на место в основе резко выросли.
08:34
РусскийФракиец
Про пишущих коменты... Ненавидеть Спартак, страстно... Читать про него, страстно... Писать про него, страстно - грязно... Господа это же болезнь! Лечитесь!
08:26
Stanislav1989
В каждой новости про Спартак видны завистливые комментарии болельщиков ЦСКА и Зенита - о них-то почти ничего не пишут, так как большинство читатателей пройдёт мимо таких заметок. А раз контент будет не интересен, нет смысла делать на него упор - потому и много Спартака. Мне вот не особо интересно, что происходит в ЦСКА и Зените - и я не захожу в соответствующие новости. Но болельщики ЦСКА и Зенита регулярно заходят в спартаковские ветки, чтобы бросить завистливую какаху в чужой огород :)
01:49
UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)
реально ребятам контента не хватает. исписались...
01:05
s9477893
Парень который принял пас от кареры, дал интрьвью, что это лучший пас который он получал. )))
00:49
баламошка
Массимо-Рональдиньо.
00:06
Адекватный Зритель_
В Спартаке еще Дзюба обокрал Быстрова. Традиционно,чо.
23:23 24 января
Psevdonim
Это разве прием мяча? Это отскок
22:30 24 января
Exsorsist
psevdonim777 Не читай! Тебя не заставляют. Вообще пропускай заметки и статьи со словом Спартак.
22:27 24 января
psevdonim777
хватит облизывать ромбик
22:02 24 января
Aha
пфффф. когда не о чем писать, пишите о цвете шнурков, с какой ноги на поле вышел врач, сколько раз поливали газон, что ели на завтрак, обед и ужин. Больше новостей! Без разницы каких!
22:00 24 января