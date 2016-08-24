"Известия": Гранат возвращается в основу "Спартака"

В ближайшее время в основной состав "Спартака" может вернуться защитник Владимир Гранат. 29-летний игрок, выступавший за вторую команду красно-белых, будет готовиться к матчу 5-го тура чемпионата России с "Анжи". Футболист приступит к занятиям в общей группе в четверг, 25 августа.

- Сразу после возвращения в главную команду Сергея Паршивлюка и Павла Яковлева Массимо Каррера дал распоряжение привлечь к тренировкам с основой Владимира Граната, - приводят "Известия" слова источника в клубе. - Итальянский специалист хочет лично проверить игрока в рабочем процессе и уже потом принять окончательное решение о том, нужен он ему в главной команде или нет. Так или иначе, у Граната появился реальный шанс закрепиться в основе, доказав свою состоятельность и мастерство новому главному тренеру.

В "Спартаке" комментировать предстоящий переход Граната в основную команду отказались, сославшись на отсутствие официальной информации.

В минувшее межсезонье Владимир Гранат был переведен в "Спартак-2", а бывший главный тренер красно-белых Дмитрий Аленичев публично заявил, что не рассчитывает на игрока.