Источник: Кокорин признался, что оскорблял чиновника Пака по национальному признаку

В деле нападающего "Зенита" Александра Кокорина и хавбека "Краснодара" Павла Мамаева появились отягчающие обстоятельства, утверждает телеграм-канал Mash. Футболисты взяты под стражу до 8 декабря, их обвиняют в избиении водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой и федеральных чиновников Дениса Пака и Сергея Гайсина.

Кокорин признался, что оскорблял Пака по национальному признаку. Ранее сообщалось, что конфликт начался после того, как компания пела в его адрес песню корейского исполнителя Psy "Gangnam Style".

Кроме того, по итогам очных ставок, состоявшихся накауне, в деле стал фигурировать термин "группа лиц", то есть потерпевших избивал не один человек, а компания. Также адвокат Пака Геннадий Удунян отметил, что у чиновника есть претензии и к Мамаеву. Ранее адвокат Мамаева Игорь Бушманов заявил, что Пак не имеет претензий к его клиенту.