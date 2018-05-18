Источник: "Фенербахче" не будет подписывать Мусу до ЧМ-2018"

Нападающий "Лестера" Ахмед Муса, который провел вторую часть этого сезона в аренде в ЦСКА, не перейдет в турецкий "Фенербахче" до чемпионата мира-2018. Об этом "СЭ" рассказал источник в стамбульском клубе.

– "Фенербахче" готовит предложение по Мусе, но до чемпионата мира делать его не будет – только после, – отметил источник.

Ранее "СЭ" сообщал, что 25-летним нигерийцем интересуются "Фенербахче" и "Галатасарай". Причем у первого клуба больше шансов заполучить Мусу. В ближайшее время Ахмед присоединиться к сборной Нигерии для подготовки к ЧМ. (Игорь НОВИКОВ)