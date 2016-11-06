Игорь Шалимов: "При счете 2:0 с "Краснодаром" случилось какое-то затмение"

Главный тренер "Краснодара" Игорь Шалимов после игры 13-го тура чемпионата России с "Оренбургом" (3:3) остался недоволен выступлением своей команды при счете 2:0. Специалист отметил, что даже после удаления его подопечные контролировали ход встречи.

– Конечно, мы расстроены, ведь вели 2:0 к 10-й минуте встречи, а дальше... Не знаю, что случилось в эти 15 минут, затмение какое-то... – сказал в эфире телеканала "Наш футбол" Шалимов. – Кроме того, у нас было удаление, и такие вещи делать нельзя, тем более молодому парню, который подвел команду.

Даже оставшись вдесятером мы продолжили контролировать мяч. Далее Синицын нас выручил, а потом удаление случилось и у соперника. Считаю, что в равных составах мы должны были быстрее передавать мяч, но далее пошли непонятные дальние удары, навесы... Понятно, что команда устала, но в этот отрезок мы должны были сыграть лучше.

Справедливый ли результат? Мы должны были выигрывать, если бы не эти глупости при счете 2:0. Соперник, конечно, смотрелся достойно, но мы могли выигрывать. Наверное, "Оренбург" так же думает, что должен был побеждать.

Трансляция матча "Краснодар" - "Оренбург"