Игорь Шалимов: "При неудачах "Краснодара" критики просыпаются..."

Главный тренер "Краснодара" Игорь Шалимов после матча 13-го тура чемпионата России против ЦСКА (0:1) отметил, что его подопечные были хорошо готовы к игре. Специалист подчеркнул, что команда подвергается критике при неудачах, но ее никто не хвалит при победах.

– Мы расстроены результатом, но команда была хорошо готова к игре, – сказал в эфире телеканала "Наш футбол" Шалимов. – Ребята молодцы, терпели, создавали... Мы незаслуженно проиграли этот матч.

Критика? Ее много, а позитива я не слышу. Даже когда команда в гостях выигрывает 5:1 – молчание... А когда неудача – все просыпаются. Ну, ничего, пусть критикуют, мы не обращаем на это внимание, работаем и двигаемся дальше.

Трансляция матча "Краснодар" – ЦСКА