Игорь Шалимов: "При неудачах "Краснодара" критики просыпаются..."

Главный тренер "Краснодара" Игорь Шалимов после матча 13-го тура чемпионата России против ЦСКА (0:1) отметил, что его подопечные были хорошо готовы к игре. Специалист подчеркнул, что команда подвергается критике при неудачах, но ее никто не хвалит при победах.
– Мы расстроены результатом, но команда была хорошо готова к игре, – сказал в эфире телеканала "Наш футбол" Шалимов. – Ребята молодцы, терпели, создавали... Мы незаслуженно проиграли этот матч.
Критика? Ее много, а позитива я не слышу. Даже когда команда в гостях выигрывает 5:1 – молчание... А когда неудача – все просыпаются. Ну, ничего, пусть критикуют, мы не обращаем на это внимание, работаем и двигаемся дальше.
LemieuxMario
куда двигается-то? только кожу двигал хорошо подглядывая в жен раздевалку)))
21:40
serzheo
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21:37
serzheo
Да какая там критика? Просто не повезло, должны были рвать ЦСКА в легкую. Это тупо невезение.
21:37
tolkopositiv
Можно принять поражение от Зенита, но полудублирующему составу ЦСКА проиграть - это уже непростительно. И ладно бы счёт, но где игра? Неужели навал, когда уже всё горит, стоит считать игрой? Краснодар с этим тренером всё дальше деградирует, и смотреть его игру становится всё менее интересно. При этом ноль голов в последних трёх играх. Ну и вопросов к руководству клуба всё больше: ЦСКА показывает, что молодое поколение вполне может давать результат, а Краснодар пачками добирает легионеров да росс. ветеранов. Галицкому стоило бы вспомнить, что он ещё совсем недавно пропагировал.
21:36
Vedi
Головин , Дзагоев , Вернблум - отсутствовали у ЦСКА - а у Шалимова два состава и он жалуется при проигрыше дома на критику , смешной он - пацанов армейских обыграть не может и всё кто то виноват . Вспомни своё письмо про Садырина - критика ему не нравится - это тебе не женщин тренировать .
21:35
shpasic
из еврокубков вылетели, из кубка вылетели, один раз у кого-то крупно выиграли - и в этом позитив?
21:26
Фуля
Игорь Михайлович, в данном случае простительно, Вы попали под раздачу. У ЦСКА не было Головина, и вы правильно испугались этого и поняли, что ничего сделать нельзя.
21:22
Сильвербой
С тобой, гондон, команда доиграется до середины таблицы!!! Все просрали что только можно!!!
21:20