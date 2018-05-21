Ибрагим Цаллагов: "Хочу сказать спасибо "Динамо"

Полузащитник Ибрагим Цаллагов в своем Инстаграме попрощался с "Динамо" и болельщиками столичного клуба. Напомним, что футболист играл за бело-голубых на правах аренды. Права на игрока принадлежат "Зениту".

"Вот и настало время сказать до свидания! Хочу сказать спасибо ФК "Динамо" за время проведенное в команде. Это был ценный опыт для меня. Огромная благодарность персоналу и ребятам за теплый прием и поддержку! Я рад, что познакомился с вами! Отдельное спасибо Динамовским Болельщикам! Традиционное скандирование после игр объединяет и воодушевляет! Я это прочувствовал... Желаю удачи и процветания! Увидимся на футбольных полях!" - написал Цаллагов.