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Ибрагим Цаллагов: "Хочу сказать спасибо "Динамо"


Полузащитник Ибрагим Цаллагов в своем Инстаграме попрощался с "Динамо" и болельщиками столичного клуба. Напомним, что футболист играл за бело-голубых на правах аренды. Права на игрока принадлежат "Зениту".

"Вот и настало время сказать до свидания! Хочу сказать спасибо ФК "Динамо" за время проведенное в команде. Это был ценный опыт для меня. Огромная благодарность персоналу и ребятам за теплый прием и поддержку! Я рад, что познакомился с вами! Отдельное спасибо Динамовским Болельщикам! Традиционное скандирование после игр объединяет и воодушевляет! Я это прочувствовал... Желаю удачи и процветания! Увидимся на футбольных полях!" - написал Цаллагов.

 

Вот и настало время сказать до свидания! Хочу сказать спасибо ФК "Динамо" за время проведенное в команде. Это был ценный опыт для меня. Огромная благодарность персоналу и ребятам за теплый прием и поддержку! Я Рад , что познакомился с вами ! Отдельное спасибо Динамовским Болельщикам! Традиционное скандирование после игр объединяет и воодушевляет! Я это прочувствовал👏🏻👏🏻👏🏻.... Желаю удачи и процветания!!! Увидимся на футбольных полях!

Публикация от Ибрагим Цаллагов (@ibragim1218) 21 Май 2018 в 4:41 PDT

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