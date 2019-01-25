10:34 | Футбол — РПЛ

Хетаг Хосонов перешел из ЦСКА в "Тамбов"

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Полузащитник ЦСКА, автор победного гола в матче за Суперкубок России-2018 Хетаг Хосонов продолжит карьеру в "Тамбове", информирует официальный сайт армейцев.

Соглашение аренды с клубом, который лидирует в первенстве ФНЛ после 24 туров, рассчитано до окончания сезона-2018/19.

Хосонов – выпускник ДЮСШ ЦСКА, за основную команду в нынешнем сезоне провел 8 матчей, забив 1 гол (в ворота "Локомотива" в матче за Суперкубок).

Дополнительная информация

https://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/khetag-khosonov-pereshel-v-tambov-na-pravakh-arendy/

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