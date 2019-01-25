Хетаг Хосонов перешел из ЦСКА в "Тамбов"

Соглашение аренды с клубом, который лидирует в первенстве ФНЛ после 24 туров, рассчитано до окончания сезона-2018/19.



Хосонов – выпускник ДЮСШ ЦСКА, за основную команду в нынешнем сезоне провел 8 матчей, забив 1 гол (в ворота "Локомотива" в матче за Суперкубок).