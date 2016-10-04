12:48 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Гурам Аджоев: "Я в тульском "Арсенале"? Позвоните завтра"

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Бывший генеральный директор московского "Динамо" Гурам Аджоев не подтвердил, но и не опроверг информацию, что он может стать президентом тульского "Арсенала". По данным "СЭ", завтра в Туле состоится попечительский совет, на котором может быть принято решение о назначении Аджоева на руководящую должность.

– Я в Туле? Позвоните завтра, – сказал Аджоев. (Сергей АСТАХОВ)

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КОММЕНТАРИИ (1)
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fedland

Аджоев профессионал с большой буквы. Он там, где нужно наладить продажи. Спонсором Тулы является Ростех, пришло время погреть руки на государственных деньгах...

13:36

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