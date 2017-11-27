Гончаренко установил рекорд среди тренеров ЦСКА по очкам в гостевых встречах

В 15 гостевых матчах, которые провел ЦСКА в чемпионатах России под руководством Виктора Гончаренко в 2017 году, армейцы набрали 34 очка (10 побед, 4 ничьи и 1 поражение). Как информирует пресс-служба красно-синих, это повторение клубного рекорда. Отмечается, что в 1996 году у ЦСКА так же было 34 гостевых очка, но в 17 матчах.

Кроме того, Гончаренко стал рекордсменом среди тренеров ЦСКА по количеству очков, набранных в первых 15 гостевых матчах. Он опередил сразу троих специалистов: Олега Долматова, Валерия Газзаева и Леонида Слуцкого, у которых было по 33 очка (10 побед, 3 ничьи и 2 поражения).

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