19:50 | Футбол — РПЛ

Головин летит в "Монако". Подробности трансфера

Александр ГОЛОВИН. Фото Дарья ИСАЕВА, "СЭ"
Александр ГОЛОВИН. Фото Дарья ИСАЕВА, "СЭ"

По информации "СЭ", полузащитник ЦСКА Александр Головин близок к переходу в "Монако".

Завтра, как планируется, Головин летит в Монако, где пройдет медосмотр. Далее, если все пройдет благополучно, клубы подпишут трансферный, а игрок – личный контракты.

По данным "СЭ", срок договора футболиста с клубом – 5 лет, а сумма трансфера составит около 30 миллионов евро. Другим претендентом являлся "Челси".

Кроме того, ЦСКА получит определенный процент от последующей продажи игрока из "Монако". (Сергей ЕГОРОВ)

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