Гол Кротова помог "Уфе" разгромить "Дачию"

В товарищеском матче на сборе в Турции "Уфа" с крупным счетом переиграла "Дачию" – 3:0. В составе команды Сергея Семака голами отметились защитник Александр Сухов, полузащитник Дмитрий Сысуев и нападающий Вячеслав Кротов.

Товарищеский матч

"Уфа" – "Дачия" – 3:0 (2:0)

Голы: Сухов, 11 (1:0). Сысуев, 39 (2:0). Кротов, 68 (3:0).

"Уфа": Беленов, Аликин, Карп, Живоглядов, Сухов, Стоцкий, Пауревич, Обляков, Засеев, Слай, Сысуев.

Во втором тайме вышли: Шелия, Никитин, Патрашко, Филин, Зубарев, Батютин, Ванек, Сафрониди, Безденежных, Кротов.

14 февраля.