Гол Гордюшенко принес ЦСКА победу над ЛАСК

ЦСКА в товарищеском матче обыграл австрийский ЛАСК. Единственный мяч в составе армейцев ударом со штрафного забил Астемир Гордюшенко. Отметим, что на замену в ЦСКА вышли находящиеся на просмотре двоюродные братья Тимур Козаев и Георгий Кодзаев.
Кампоамор (Испания)
Товарищеский матч
ЦСКА (Россия) - ЛАСК (Австрия) - 1:0 (0:0)
Гол: Гордюшенко, 51.
ЦСКА: Помазун, В. Березуцкий (Козаев, 79), Васин, Набабкин (Оланаре, 62), Олейников, Хосонов (Кодзаев, 83), Кучаев, Гордюшенко, Щенников, Чалов, Жамалетдинов.
ЛАСК: Перван, Паулу Отавиу, Луккенедер (Боатенг, 67), Рамсебнер, Ранфтль, Риманн (Шмид, 77), Михорль (Реп, 46), Доган Эрдоган (Гргич, 77), Кере (Имбонго Беле, 77), Фабиану (Майер, 77), Гартлер (Улльманн, 77).
Басист
АЗ_ === Краснодара испугались.
17:36
shpasic
радует, что ЦСКА играет на ноль! но скоро уникум-рекордсмен снова в рамку встанет))
17:14
Адекватный Зритель_
Митюни со Чмокой не видать. Видимо,результат не устроил.
16:48
Басист
Thomas_Boy === Так-то, КБЖС-Брат, это Лучшая Австрийская СуперКоманда. Потому и пропустили меньше десяти мячей. Даже Великий Спартак бы им только девять забил, атвичаю.
16:43
Thomas_Boy
ЛАСК - вообще лоховская командочка, тьфу на нее. Их в Австрии никто и не знает. А вот вы попробуйте "Дорнбирн" 12:0 обыграть!
16:17
Басист
Плохо (для армейцев), что Гончаренко пока так и не разобрался, как же всё-таки работает эта хрень под названием Оланаре. И это, #ВернитеДжафара.
16:08
Басист
ПриЛАСКали.
16:05
foreverCSKAforever
Пирло уже видел этот шедевр?
15:57
П_о_в_а_р
Лёнчик уехал. Тут то масть и попёрла опять.
15:54