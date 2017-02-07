Гол Гордюшенко принес ЦСКА победу над ЛАСК

ЦСКА в товарищеском матче обыграл австрийский ЛАСК. Единственный мяч в составе армейцев ударом со штрафного забил Астемир Гордюшенко. Отметим, что на замену в ЦСКА вышли находящиеся на просмотре двоюродные братья Тимур Козаев и Георгий Кодзаев.

Кампоамор (Испания)

Товарищеский матч

ЦСКА (Россия) - ЛАСК (Австрия) - 1:0 (0:0)

Гол: Гордюшенко, 51.

ЦСКА: Помазун, В. Березуцкий (Козаев, 79), Васин, Набабкин (Оланаре, 62), Олейников, Хосонов (Кодзаев, 83), Кучаев, Гордюшенко, Щенников, Чалов, Жамалетдинов.

ЛАСК: Перван, Паулу Отавиу, Луккенедер (Боатенг, 67), Рамсебнер, Ранфтль, Риманн (Шмид, 77), Михорль (Реп, 46), Доган Эрдоган (Гргич, 77), Кере (Имбонго Беле, 77), Фабиану (Майер, 77), Гартлер (Улльманн, 77).

Трансляция матча ЦСКА - ЛАСК