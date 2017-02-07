15:44 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Гол Гордюшенко принес ЦСКА победу над ЛАСК

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ЦСКА в товарищеском матче обыграл австрийский ЛАСК. Единственный мяч в составе армейцев ударом со штрафного забил Астемир Гордюшенко. Отметим, что на замену в ЦСКА вышли находящиеся на просмотре двоюродные братья Тимур Козаев и Георгий Кодзаев.

Кампоамор (Испания)

Товарищеский матч

ЦСКА (Россия) - ЛАСК (Австрия) - 1:0 (0:0)

Гол: Гордюшенко, 51.

ЦСКА: Помазун, В. Березуцкий (Козаев, 79), Васин, Набабкин (Оланаре, 62), Олейников, Хосонов (Кодзаев, 83), Кучаев, Гордюшенко, Щенников, Чалов, Жамалетдинов.

ЛАСК: Перван, Паулу Отавиу, Луккенедер (Боатенг, 67), Рамсебнер, Ранфтль, Риманн (Шмид, 77), Михорль (Реп, 46), Доган Эрдоган (Гргич, 77), Кере (Имбонго Беле, 77), Фабиану (Майер, 77), Гартлер (Улльманн, 77).

Трансляция матча ЦСКА - ЛАСК

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Материалы REN-TV

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КОММЕНТАРИИ (9)
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Басист

АЗ_ === Краснодара испугались.

17:36

shpasic

радует, что ЦСКА играет на ноль! но скоро уникум-рекордсмен снова в рамку встанет))

17:14

Адекватный Зритель_

Митюни со Чмокой не видать. Видимо,результат не устроил.

16:48

Басист

Thomas_Boy === Так-то, КБЖС-Брат, это Лучшая Австрийская СуперКоманда. Потому и пропустили меньше десяти мячей. Даже Великий Спартак бы им только девять забил, атвичаю.

16:43

Thomas_Boy

ЛАСК - вообще лоховская командочка, тьфу на нее. Их в Австрии никто и не знает. А вот вы попробуйте "Дорнбирн" 12:0 обыграть!

16:17

Басист

Плохо (для армейцев), что Гончаренко пока так и не разобрался, как же всё-таки работает эта хрень под названием Оланаре. И это, #ВернитеДжафара.

16:08

Басист

ПриЛАСКали.

16:05

foreverCSKAforever

Пирло уже видел этот шедевр?

15:57

П_о_в_а_р

Лёнчик уехал. Тут то масть и попёрла опять.

15:54

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