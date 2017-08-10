Глава комитета по этике: "Слова Муравьева? Надо быть аккуратнее в высказываниях"

Глава комитета РФС по этике Семен Андреев выразил мнение, что генеральному директору "Динамо" Евгению Муравьеву нужно быть аккуратнее в своих высказываниях в отношении субъектов футбола, в частности судей.

Ранее Муравьев выступил с заявлением, где назвал некомпетентными действия судьи Сергея Лапочкина в матче 5-го тура чемпионата России с "Ростовом" (0:1). В сообщении упоминается момент с назначением пенальти на 19-й минуте, с которого был забит единственный мяч.

Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза Андрей Будогосский рассказал "СЭ", что бело-голубым вначале нужно обратиться в премьер-лигу для рассмотрения действий арбитра. Позже он отметил, что планирует обратиться в комитет РФС по этике, чтобы "закончить этот бардак".

– Такие случаи бывают регулярно, – сказал Андреев. – Но если будет обращение от президента РФС или исполкома, то мы обязательно рассмотрим. Я считаю, что нужно очень аккуратно высказывать свое мнение в адрес субъектов футбола. Наш вид спорта конфликтный, возникает много проблем. Люди из мира футбола должны относиться друг к другу с уважением. (Павел ГУРЕВИЧ)