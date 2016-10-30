Гендиректор "Терека" предложил не проводить игры команды с "Уралом"

Генеральный директор "Терека" Алхан Айдамиров предложил больше никогда не проводить в премьер-лиге матчи своей команды с "Уралом". Ранее он же сообщил о том, что грозненцы готовят официальное письмо с требованием отстранить комментатора Тимура Журавеля от работы на играх чемпионата России.

– Есть предложение матчи "Урала" и "Терека" не проводить, – цитирует ТАСС Айдамирова. – Серьезно ли я? А все, что сейчас говорят, это серьезно? Говорите, букмекеры? А что мы должны сделать с букмекерами?

Подводя итоги матча 12-го тура премьер-лиги "Урал" – "Терек" (1:4) в эфире, Журавель заметил: "Это был настоящий футбольный спектакль". Позднее он в интервью "СЭ" признался, что у него осталось грустное впечатление от этой встречи. Добавим, что в перерыве при счете 1:1 букмекеры серьезно изменили коэффициенты, отдав предпочтение гостям.

Тимур Журавель: "Во втором тайме "Урал" не хотел играть в футбол" //

"Терек" попросит отстранить Журавеля от работы на матчах чемпионата России