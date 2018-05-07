Гекдениз Карадениз готов вернуться в "Рубин" в качестве тренера

Полузащитник "Рубина" Гекдениз Карадениз объявил о готовности стать тренером и не исключает, что вернется в казанский клуб в новом статусе. 38-летний хавбек ранее объявил об уходе из "Рубина" по окончании сезона. Сегодня он вышел на замену в матче 29-го тура чемпионата России против "Уфы" (0:0). Игра стала для него последней в Казани.

- Я готов вернуться. Готов учиться на тренера. В последнее время я готовил себя к обучению на тренера. Пока не могу сказать конкретно о планах, но я хочу остаться в футболе, - цитирует "Р-спорт" Карадениза.

Гекдениз Карадениз защищал цвета "Рубина" с 2008 года и выиграл с клубом два титула чемпиона России, Кубок и два Суперкубка страны. Главный тренер казанцев Курбан Бердыев сказал, что готов взять игрока в тренерский штаб.

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