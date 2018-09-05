Федор Чалов: "На первую тренировку в ЦСКА пришел в майке Зидана"

Нападающий ЦСКА и молодежной сборной России Федор Чалов в интервью пресс-службе РФС рассказал о начале своей футбольной карьеры. По словам игрока, тренировки давались ему легко.

- Почему вы выбрали ЦСКА?

- С детства болел за ЦСКА и хотел играть за него.

- Есть ли какая-то предыстория, что вы играете именно под 9-м номером?

- В детстве дали 9-й номер. Всю школу играл под ним. Это мой родной номер. Очень хотелось играть в основной команде под ним.

- Как вы попали в футбол?

- Мы играли с братом в коробке, нас пригласили в команду "Юный Динамовец". Мы вместе тренировались за команду 94 года рождения, так как брат старше меня на 4 года, нам хотелось быть вместе. Через год я пришел в ЦСКА, мне было 8 лет. С тех пор я здесь.

-Помните первую тренировку?

- Разумеется. Я пришел в майке Зидана. Было очень волнительно, и даже где-то страшно. Но тренироваться было легко, все получалось. До этого я тренировался с ребятами на 4 года старше, а теперь с ровесниками. Было спокойно в этом плане.

Чалов дебютировал за ЦСКА в сезоне-2016/17 и забил 6 мячей в 15 матчах чемпионата России (пять из них – в семи последних играх). В сезоне-2017/18 форвард не мог отличиться до 25-го тура (в семи играх – 6 голов). На старте сезона-2018/19 он забил 5 мячей в 6 играх.