Евгений Муравьев: "Пенальти в ворота "Динамо" не выдерживает никакой критики"

Генеральный директор московского "Динамо" Евгений Муравьев раскритиковал действия арбитра Сергея Лапочкина в матче с "Ростовом". Матч завершился победой ростовчан со счетом 1:0, а единственный гол был забит с пенальти. Арбитр определил фол со стороны Самбы Соу Хорене Байрамяне.
Г⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️Л! @rostovfc#НашФутбол #РФПЛ. 5-й тур. #РостовДинамо 1:0 19' Тимофей Калачев (пенальти) pic.twitter.com/GZs7ug10LD– РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 9 августа 2017 г.
Евгений Муравьев, генеральный директор ФК "Динамо-Москва":
– Прошло пять туров нынешнего чемпионата России, а ошибки арбитров в этом сезоне, похоже, превысили прошлогоднее количество: уже нескольких арбитров отстранили от работы в РФПЛ, – говорится в сообщении на официальном сайте "Динамо". – Таким образом, судейский департамент РФС признает, что слабо подготавливает своих подчиненных. И в скором времени мы растеряем весь судейский корпус.
Я понимаю, что арбитры могут ошибаться. Но нельзя оставлять без внимания эпизоды, когда судьи попустительски относятся к нарушениям, которые приводят к травмам, к потере очков командой.
К примеру, эпизод конкретного матча "Ростов" – "Динамо" 5-го тура чемпионата России, с назначением пенальти в наши ворота, не выдерживает никакой критики. Атакующий игрок "Ростова" явно симулирует, но арбитр матча Лапочкин видит нарушение правил со стороны защищающегося, при этом рефери находится в нескольких метрах от участников эпизода. Что это? На наш взгляд, явная некомпетентность арбитра.
Футбольный клуб "Динамо-Москва" надеется, что арбитраж главного судьи матча "Ростов" – "Динамо" Сергея Лапочкина не останется без внимания, в том числе и департамента судейства и инспектирования РФС.
О.М.С.Б.О.Н.
Отличной наградой симулянтской армяшке за артистизм будет дисквалификация до конца перврого круга.
14:39
О.М.С.Б.О.Н.
14:17, твои пожелания не сбудутся, гнидастая ты свинья.
14:36
bigzhuk1
Пенальти и близко не было. Байрамян сам зацепился за опорную ногу. Движения ногой у Соу не было. При этом желаю Динамо вылететь в предив обратно.:) Но пусть это будет в честной борьбе.
14:17
Gogy
Муравьев, пробеги быстро мимо меня, я тебя только кистью подтолкну слегка! Полетишь красиво!!!
14:12
Кaраcик
На лапу ему наступил? На опорную ногу? Наступил. Чё тогда тусоваться....
13:49