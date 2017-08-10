Евгений Муравьев: "Пенальти в ворота "Динамо" не выдерживает никакой критики"

Генеральный директор московского "Динамо" Евгений Муравьев раскритиковал действия арбитра Сергея Лапочкина в матче с "Ростовом". Матч завершился победой ростовчан со счетом 1:0, а единственный гол был забит с пенальти. Арбитр определил фол со стороны Самбы Соу Хорене Байрамяне.

Евгений Муравьев, генеральный директор ФК "Динамо-Москва":

– Прошло пять туров нынешнего чемпионата России, а ошибки арбитров в этом сезоне, похоже, превысили прошлогоднее количество: уже нескольких арбитров отстранили от работы в РФПЛ, – говорится в сообщении на официальном сайте "Динамо". – Таким образом, судейский департамент РФС признает, что слабо подготавливает своих подчиненных. И в скором времени мы растеряем весь судейский корпус.

Я понимаю, что арбитры могут ошибаться. Но нельзя оставлять без внимания эпизоды, когда судьи попустительски относятся к нарушениям, которые приводят к травмам, к потере очков командой.

К примеру, эпизод конкретного матча "Ростов" – "Динамо" 5-го тура чемпионата России, с назначением пенальти в наши ворота, не выдерживает никакой критики. Атакующий игрок "Ростова" явно симулирует, но арбитр матча Лапочкин видит нарушение правил со стороны защищающегося, при этом рефери находится в нескольких метрах от участников эпизода. Что это? На наш взгляд, явная некомпетентность арбитра.

Футбольный клуб "Динамо-Москва" надеется, что арбитраж главного судьи матча "Ростов" – "Динамо" Сергея Лапочкина не останется без внимания, в том числе и департамента судейства и инспектирования РФС.