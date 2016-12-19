20:35 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Евдокимов и Романцев включили Еременко в число лучших игроков 2016 года

Роман ЕРЕМЕНКО. Фото Федор УСПЕНСКИЙ, "СЭ"
Роман ЕРЕМЕНКО. Фото Федор УСПЕНСКИЙ, "СЭ"
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"СЭ" продолжает публиковать итоги самого статусного в стране опроса за звание лучшего футболиста России 2016 года.

Голосование проводилось совместно с РФС и РФПЛ. В нем приняли участие 16 знаменитых тренеров, 16 авторитетных футбольных менеджеров, 16 журналистов "СЭ" и десятки тысяч болельщиков, проголосовавших на нашем сайте.

 
ЖУЛИАНУ.Итоги года от "СЭ". Лучший игрок России-2016. 7-е место – Жулиану

Главный тренер новичка РФПЛ "Оренбурга" Роберт Евдокимов неожиданно назвал лучшим футболистом 2016 года Романа Еременко (ЦСКА), который дисквалифицирован на два года за употребление кокаина. Удивительно, но помимо Евдокимова Еременко поддержало еще несколько человек. В частности, самый титулованный тренер страны, 9-кратный чемпион России, экс-наставник сборной России Олег Романцев. Он поставил Еременко на пятое место, а лучшим в 2016 году назвал спартаковца Промеса.

Полностью пятерка Романцева выглядит так:

1. Квинси Промес ("Спартак")

2. Игорь Акинфеев (ЦСКА)

3. Федор Смолов ("Краснодар")

4. Артем Дзюба ("Зенит")

5. Роман Еременко (ЦСКА)

А пятерка Евдокимова выглядит так:

1. Роман Еременко (ЦСКА)

2. Федор Смолов ("Краснодар")

3. Василий Березуцкий (ЦСКА)

4. Артем Дзюба ("Зенит")

5. Александр Самедов ("Локомотив")

Все итоги голосования и имя победителя будут озвучены 20 декабря!

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. Итоги первой части сезона
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КОММЕНТАРИИ (8)
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Chen1979

А ведь Романцеву надо приз дать как тренеру который на протяжении многих лет отказывается работать. Приз за ВОЗДЕРЖАНИЕ

21:48

Zerratt_

Они ж про игру а не про кокаин. Эт не одно и то же. И тоже забавно что Романцева еще опрашивают)

21:22

Пех_буртист

Не, ну а чо? Один бухнул, другой нюхнул. Симбиоз высшего порядка!))))

20:49

Доктор-Ч

О-о-о! Раманцев - Евдокимов - Ерёменко! Не уж то на троих соображали?

20:49

Гаттузо зол!

Рюманцев оказывается симпатизирует не только алкашам ,что понятно, но и нарикам! Просто нонсенс какой-то. Видимо уже совсем того от беленькой.

20:47

Platinum1991

Игорь АКИНФЕЕВ - ПФК ЦСКА - ЛУЧШИЙ ФУТБОЛИСТ 2016 ГОДА, а все остальные, вместе взятые, и БЛИЗКО НЕ СТОЯТ!!! Ерёменко в этом году не стабилен и показывает слабую игру! Он НЕ КОТИРУЕТСЯ!!! Игорь Акинфеев ОТЛИЧНО стоит в воротах сборной и клуба и показывает высокий класс футбольного мастерства, до которого Промесу ДАЛЕКО! Игорь Акинфеев, вместе с командой ЦСКА, стал чемпионом России по футболу в 2016 году! Получил право играть в Лиге Чемпионов! Установил новые вратарские рекорды! Игорь Акинфеев ПО ПРАВУ является ЛУЧШИМ игроком 2016 года, а все остальные, вместе взятые, и БЛИЗКО НЕ СТОЯТ!!!!!!

20:44

Oblivion81

меня больше смущает.. 1 место наркоши у оренбургского платка

20:44

CanagliaVova

Романцева до сих пор опрашивают???

20:42

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