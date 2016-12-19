Евдокимов и Романцев включили Еременко в число лучших игроков 2016 года

"СЭ" продолжает публиковать итоги самого статусного в стране опроса за звание лучшего футболиста России 2016 года.
Голосование проводилось совместно с РФС и РФПЛ. В нем приняли участие 16 знаменитых тренеров, 16 авторитетных футбольных менеджеров, 16 журналистов "СЭ" и десятки тысяч болельщиков, проголосовавших на нашем сайте.
Главный тренер новичка РФПЛ "Оренбурга" Роберт Евдокимов неожиданно назвал лучшим футболистом 2016 года Романа Еременко (ЦСКА), который дисквалифицирован на два года за употребление кокаина. Удивительно, но помимо Евдокимова Еременко поддержало еще несколько человек. В частности, самый титулованный тренер страны, 9-кратный чемпион России, экс-наставник сборной России Олег Романцев. Он поставил Еременко на пятое место, а лучшим в 2016 году назвал спартаковца Промеса.
Полностью пятерка Романцева выглядит так:
1. Квинси Промес ("Спартак")
2. Игорь Акинфеев (ЦСКА)
3. Федор Смолов ("Краснодар")
4. Артем Дзюба ("Зенит")
5. Роман Еременко (ЦСКА)
А пятерка Евдокимова выглядит так:
1. Роман Еременко (ЦСКА)
2. Федор Смолов ("Краснодар")
3. Василий Березуцкий (ЦСКА)
4. Артем Дзюба ("Зенит")
5. Александр Самедов ("Локомотив")
Все итоги голосования и имя победителя будут озвучены 20 декабря!
Chen1979
А ведь Романцеву надо приз дать как тренеру который на протяжении многих лет отказывается работать. Приз за ВОЗДЕРЖАНИЕ
21:48
Zerratt_
Они ж про игру а не про кокаин. Эт не одно и то же. И тоже забавно что Романцева еще опрашивают)
21:22
Пех_буртист
Не, ну а чо? Один бухнул, другой нюхнул. Симбиоз высшего порядка!))))
20:49
Доктор-Ч
О-о-о! Раманцев - Евдокимов - Ерёменко! Не уж то на троих соображали?
20:49
Гаттузо зол!
Рюманцев оказывается симпатизирует не только алкашам ,что понятно, но и нарикам! Просто нонсенс какой-то. Видимо уже совсем того от беленькой.
20:47
Platinum1991
Игорь АКИНФЕЕВ - ПФК ЦСКА - ЛУЧШИЙ ФУТБОЛИСТ 2016 ГОДА, а все остальные, вместе взятые, и БЛИЗКО НЕ СТОЯТ!!! Ерёменко в этом году не стабилен и показывает слабую игру! Он НЕ КОТИРУЕТСЯ!!! Игорь Акинфеев ОТЛИЧНО стоит в воротах сборной и клуба и показывает высокий класс футбольного мастерства, до которого Промесу ДАЛЕКО! Игорь Акинфеев, вместе с командой ЦСКА, стал чемпионом России по футболу в 2016 году! Получил право играть в Лиге Чемпионов! Установил новые вратарские рекорды! Игорь Акинфеев ПО ПРАВУ является ЛУЧШИМ игроком 2016 года, а все остальные, вместе взятые, и БЛИЗКО НЕ СТОЯТ!!!!!!
20:44
Oblivion81
меня больше смущает.. 1 место наркоши у оренбургского платка
20:44
CanagliaVova
Романцева до сих пор опрашивают???
20:42