Евдокимов и Романцев включили Еременко в число лучших игроков 2016 года

"СЭ" продолжает публиковать итоги самого статусного в стране опроса за звание лучшего футболиста России 2016 года.

Голосование проводилось совместно с РФС и РФПЛ. В нем приняли участие 16 знаменитых тренеров, 16 авторитетных футбольных менеджеров, 16 журналистов "СЭ" и десятки тысяч болельщиков, проголосовавших на нашем сайте.

Главный тренер новичка РФПЛ "Оренбурга" Роберт Евдокимов неожиданно назвал лучшим футболистом 2016 года Романа Еременко (ЦСКА), который дисквалифицирован на два года за употребление кокаина. Удивительно, но помимо Евдокимова Еременко поддержало еще несколько человек. В частности, самый титулованный тренер страны, 9-кратный чемпион России, экс-наставник сборной России Олег Романцев. Он поставил Еременко на пятое место, а лучшим в 2016 году назвал спартаковца Промеса.

Полностью пятерка Романцева выглядит так:

1. Квинси Промес ("Спартак")

2. Игорь Акинфеев (ЦСКА)

3. Федор Смолов ("Краснодар")

4. Артем Дзюба ("Зенит")

5. Роман Еременко (ЦСКА)

А пятерка Евдокимова выглядит так:

1. Роман Еременко (ЦСКА)

2. Федор Смолов ("Краснодар")

3. Василий Березуцкий (ЦСКА)

4. Артем Дзюба ("Зенит")

5. Александр Самедов ("Локомотив")

Все итоги голосования и имя победителя будут озвучены 20 декабря!